Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Schloss der Abenteuer 3

Das Schloss der Abenteuer 3Jetzt kostenlos streamen

Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 6: Das Schloss der Abenteuer 3

26 Min.Ab 6

Etwas Besseres hätte ihnen kaum passieren können: Dina, Lucy, Jack und Philip sind Feuer und Flamme, als Bill Cunningham sie einlädt ihn auf einer Reise in ein arabisches Land zu begleiten. Bill, der von der Regierung einen geheimen Auftrag bekommen hat, kann die Kinder sozusagen als Tarnung mitnehmen. Doch was mit einer beschaulichen Flussfahrt beginnt, wird schlagartig zum gefährlichen Abenteuer ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Enid Blyton - Abenteuerserie
RiC

Enid Blyton - Abenteuerserie

Alle 1 Staffeln und Folgen