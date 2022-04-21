Folge vom 21.04.2022
Casey und das KarmaJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 21.04.2022: Casey und das Karma
44 Min.Folge vom 21.04.2022Ab 12
Die Schneekrabben-Jagd ist in vollem Gange. Auf der Suche nach den Meeresbewohnern sind Josh Harris und Casey McManus mit der „Cornelia Marie“ fast bis an die russische Grenze gefahren. Das Kapitäns-Duo hat allein 15.000 Dollar an Treibstoffkosten investiert, um in die entlegenen Fanggründe der Beringsee zu gelangen. Doch diesmal zahlt sich ihr Wagemut aus: Die nordische Krabbenfee hat stolze Stückzahlen gezaubert - bis zu 650 Prachtexemplare pro Korb! Auch wenn die Männer den Hotspot vorerst für sich behalten wollen, hat Johnathan Hillstrand Lunte gerochen. In einer 36-Stunden-Fahrt steuert er die „Time Bandit“ geradewegs Richtung Schneekrabben-Himmel.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 10, Season 17, Season 21: Warner Bros. Discovery, Inc.