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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Voller Körpereinsatz in der Kälte

DMAXFolge vom 12.05.2022
Voller Körpereinsatz in der Kälte

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 12.05.2022: Voller Körpereinsatz in der Kälte

44 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12

Körbe mit Köder befüllen oder Eisplatten von der Ausrüstung hämmern: Wer als Krabbenfischer auf dem Beringmeer buckelt, muss täglich vollen Körpereinsatz bringen. Der Job hält zudem jede Menge Überraschungen bereit, die spezielle Lösungen erfordern. Auch heute hat es wieder ein Schiff erwischt. Eine Korbleine hat sich in der Steuerbordschraube der „Summer Bay“ verheddert. Kapitän Wild Bill kann so nur mit halber Kraft fahren und ist annähernd manövrierunfähig. Keine gute Situation, zumal die See immer rauer wird und das Packeis unaufhaltsam näher rückt. Da das verflixte Seil einfach nicht loszubekommen ist, muss ein Mann ins Wasser, um das Schiff mit einem gefährlichen Tauchgang wieder flott zu machen.

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