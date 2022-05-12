Voller Körpereinsatz in der KälteJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 12.05.2022: Voller Körpereinsatz in der Kälte
44 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12
Körbe mit Köder befüllen oder Eisplatten von der Ausrüstung hämmern: Wer als Krabbenfischer auf dem Beringmeer buckelt, muss täglich vollen Körpereinsatz bringen. Der Job hält zudem jede Menge Überraschungen bereit, die spezielle Lösungen erfordern. Auch heute hat es wieder ein Schiff erwischt. Eine Korbleine hat sich in der Steuerbordschraube der „Summer Bay“ verheddert. Kapitän Wild Bill kann so nur mit halber Kraft fahren und ist annähernd manövrierunfähig. Keine gute Situation, zumal die See immer rauer wird und das Packeis unaufhaltsam näher rückt. Da das verflixte Seil einfach nicht loszubekommen ist, muss ein Mann ins Wasser, um das Schiff mit einem gefährlichen Tauchgang wieder flott zu machen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.