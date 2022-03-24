Folge vom 24.03.2022
Entlang der SperrzoneJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 24.03.2022: Entlang der Sperrzone
44 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12
Auf der Jagd nach den seltenen Bairdi-Krabben schmieden Seebär Sig Hansen und Skipper Johnathan Hillstrand eine Allianz. Am äußersten Rand des Fanggebiets wollen sich die Kapitäne der „Northwestern“ und der „Time Bandit“ gegenseitig mit Informationen versorgen, wo sich die kostbaren Krustentiere versteckt haben. Allerdings gibt es in der Zwischenzeit einen Rückschlag, was die Quote der gefangenen Königskrabben angeht: 15 Tonnen fehlen, damit die diesjährige Gesamtmenge erreicht wird! Jake Anderson, Chef an Bord der „Saga“, nimmt sich der Sache an. Parallel dazu muss er einen Kontrollbesuch der Küstenwache über sein Schiff ergehen lassen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 10, Season 17, Season 21: Warner Bros. Discovery, Inc.