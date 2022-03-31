In den Fußstapfen von Phil HarrisJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 31.03.2022: In den Fußstapfen von Phil Harris
44 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12
Der Erfolgsdruck steigt. Weit und breit gibt es keine Spur von den Bairdi-Krabben. Daher stellen sich Josh und Johnathan an Bord der „Time Bandit“ die entscheidende Frage: Was würde Phil Harris in so einer Situation tun? Die Antwort: Nicht aufgeben ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.