Folge vom 05.05.2022
In der Gewalt der ArktisJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 05.05.2022: In der Gewalt der Arktis
44 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12
Der meteorologische Dienst hat eine Wetterwarnung für das Beringmeer herausgegeben. Die Krabbenfangflotte muss sich auf einen heftigen, arktischen Sturm mit eisigen Temperaturen, gefrierender Gischt, Orkanböen und Riesenwellen einstellen. Ein derartiger Polarwirbel ist unberechenbar! Die Folgen des Extremwetters lassen nicht lange auf sich warten: An Bord der „Cornelia Marie“ wird Decksmann Jeremy fast von einem herumfliegenden Metallbügel niedergestreckt, und nur 20 Kilometer von der Packeisgrenze entfernt hat das Kapitänsduo Hansen und Hansen mit einem geborstenen Kran zu kämpfen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 10, Season 17, Season 21: Warner Bros. Discovery, Inc.