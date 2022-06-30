Das kleinste Schiff im SturmJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 30.06.2022: Das kleinste Schiff im Sturm
44 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12
Bitterkalter Nordwind bringt gefrierende Gischt und unruhige See in die Fanggründe. Um ein Kentern der „Wizard“ zu verhindern, muss ein Teil der Besatzung mitten im Sturm über die Reling klettern und kiloschwere Eisklumpen wegschlagen. Ein riskantes ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.