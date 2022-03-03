Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 03.03.2022: Rettet das Rettungsfloß!
44 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12
Ein heftiger Zyklon wütet über dem Beringmeer. Der Wind pfeift unablässig, und eine Monsterwelle nach der anderen bricht herein. 350 Kilometer nordöstlich der Insel Unalaska hat Jake Anderson, Kapitän der „Saga“, mit schwerem Seegang zu kämpfen. Der ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.