Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 19.05.2022: Wettlauf gegen das Packeis
45 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12
Der Winter hat das Beringmeer fest in seinem Griff. Vor allem das von Norden her herein drückende Packeis bereitet der Krabbenfangflotte diesmal Sorgen. Trotz der drohenden Gefahr herrscht an Bord der „Cornelia Marie“ Goldgräberstimmung. Am äußersten Rand des Fanggebiets zieht das Kapitänsduo Casey und Josh Stolze Stückzahlen von bis zu 685 Schneekrabben pro Korb an Deck. Bei den anderen Crews läuft es dagegen nicht ganz so rund: Die „Northwestern“ hat mit Hydraulikproblemen zu kämpfen, die „Southern Wind“ muss vor der Eislawine flüchten und gefrierende Gischt zwingt Kapitän Monte Colburn dazu, Ballast von der „Wizard“ abzuwerfen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 10, Season 17, Season 20-21: Warner Bros. Discovery, Inc.