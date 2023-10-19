Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 19.10.2023
44 Min. Ab 12

Skipper Sig Hansen erhält einen besorgniserregenden Anruf auf hoher See. Der Gesundheitszustand seiner erkrankten Mutter hat sich rapide verschlechtert. Nach Rücksprache mit der Crew steht die Entscheidung des Kapitäns: Er fliegt so schnell es geht nach Seattle, um bei seiner Familie zu sein! Derweil eskaliert ein Streit zwischen Jake Anderson und Co-Kapitän Jack Bunnell, und an Bord der „Wizard“ platzt Keith Colburn der Kragen, als er durch die Unfähigkeit eines Besatzungsmitglieds einen Fangkorb im Wert von 4.000 Dollar verliert.

