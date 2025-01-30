Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 30.01.2025: Die letzten vier
44 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 6
Zum Saisonabschluss sind noch 4 Schiffe im Rennen. Auf den letzten Metern kommt es auf das richtige Timing an. Es bleiben nämlich nur 72 Stunden, bis die Fischfabriken auf den Aleuten schließen. Allerdings hält das Beringmeer auch am Ende des Krabbenmarathons noch ein paar Überraschungen für die Seeleute bereit. An Bord der „Northwestern“ haben Sig Hansen und seine Crew mit einem Stromausfall zu kämpfen. Zwar funktionieren einige Geräte noch, aber die GPS-Navigation und das Echolot sind komplett hinüber! Später weisen Killerwale der „Time Bandit“ den Weg zu den Krabben und an Bord der „Titan Explorer“ legt Jake Anderson den Rückwärtsgang ein, um die letzten Körbe zu bergen.
