Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fix & Foxi

Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische Stippvisite

RiCStaffel 2Folge 20
Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische Stippvisite

Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische StippvisiteJetzt kostenlos streamen

Fix & Foxi

Folge 20: Oma ungebremst / Dumm gelaufen / Ausserirdische Stippvisite

23 Min.

Als Oma Eusebia an einem Oldtimer-Wettbewerb teilnimmt, fällt ein Teil nach dem anderen von ihrem Auto ab. Onkel Fax leidet unter Gedächtnisschwund. Da ist guter Rat teuer. Familie Alien landet mit dem UFO im Garten von Onkel Fax, um Urlaub zu machen. Nur ist dessen Haus leider kein Hotel.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fix & Foxi
RiC
Fix & Foxi

Fix & Foxi

Alle 2 Staffeln und Folgen