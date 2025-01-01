Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fix & Foxi

Wie am Schnürchen / Ablenkungsmanöver / Spielzeug für umsonst

RiC
Staffel 2
Folge 10
Wie am Schnürchen / Ablenkungsmanöver / Spielzeug für umsonst

Fix & Foxi

Folge 10: Wie am Schnürchen / Ablenkungsmanöver / Spielzeug für umsonst

23 Min.

Ein Dieb hat es auf Oma Eusebias Perlenkette abgesehen. Ein Roboter soll ihm beim Diebstahl helfen. Oma Eusebias Heizung geht kaputt, als ein Fußballspiel im Fuchsburger Rundfunk übertragen soll. Nun ist guter Rat teuer. Ein Kaufhaus sucht ein Kind für einen Werbespot. Als Gage winkt jede Menge Spielzeug. Lupinchen, Fix und Foxi, aber auch Lupo versuchen, den Vertrag zu erheischen.

