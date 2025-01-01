Die Schummeldiät / Von Mädchen und Märchen / Das Phantom von FuchsburgJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 4: Die Schummeldiät / Von Mädchen und Märchen / Das Phantom von Fuchsburg
23 Min.
Onkel Fax will abnehmen. Fix und Foxi haben auch schon eine Idee wie. Fix und Foxi befreien ein Mädchen, das von einem fiesen Monster im Turm bewacht wird.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment