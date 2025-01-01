Golfi / Luftnummer / Wenn Affen träumen...Jetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 7: Golfi / Luftnummer / Wenn Affen träumen...
23 Min.
Professor Knox hat einen automatischen Golftrainer erfunden. Unter dessen Anleitung will er jetzt beim Golfturnier gewinnen. Lupo möchte mit seinem Kürbis einen Preis ergattern. Doch leider ist dieser nicht der größte. Ein Affe entläuft aus dem Fuchsburger Zoo. Fix und Foxi sollen ihm nun bei seinem großen Traum, zum Zirkus zu gehen, helfen.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment