Fix & Foxi

Forscher Feigling / Scheinsteinfeger / Dann eben fies

RiCStaffel 2Folge 17
Folge 17: Forscher Feigling / Scheinsteinfeger / Dann eben fies

23 Min.

Onkel Fax Cousin ist ein bekannter, mutiger Entdecker. Doch im Fuchsburger Wald zeigt er sich von einer ganz anderen Seite. Oma Eusebias Wohnzimmer ist völlig verrußt, weil irgend etwas den Kamin verstopft. Fix und Foxi wollen herausfinden, was das ist. Fix und Foxi üben für ein Seifenkistenrennen. Als ein gefährlicher Konkurrent auftaucht, wenden sie den einen oder anderen Trick an.

RiC
