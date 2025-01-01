Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fix & Foxi

Walgeschäfte / Oma rettet einfach alles / Bello am Ball

RiCStaffel 2Folge 8
23 Min.

Fix, Foxi und Lupo werden beim Angeln von einem riesigen Wal verschluckt. Tatsächlich ist der vermeintliche Fisch aber ein gigantisches U-Boot. Onkel Fax rettet Oma Eusebia das Leben. Diese ist ihm ewig dankbar, was Onkel Fax ganz schön auf den Keks geht. Beim Fussballspielen mit Lupo landet der Ball vor der Schnauze eines bissigen Hundes. Da müssen Fix und Foxi nicht nur schnell denken, sondern auch schnell rennen.

