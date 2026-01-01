Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rattenjagd / Salamitaktik / Schwerkraft futsch

RiCStaffel 2Folge 5
Rattenjagd / Salamitaktik / Schwerkraft futsch

Folge 5: Rattenjagd / Salamitaktik / Schwerkraft futsch

23 Min.

Eine Ratte hat es sich in Oma Eusebias Küche gemütlich gemacht. Fix und Foxi helfen ihr das Vieh loszuwerden. Dabei erleben sie eine Überraschung. Lupo hat im Lotto gewonnen. Nur hat er den Schein auf sein Sandwich gelegt, das ihm dann auch noch ein kleiner Hund klaut. Professor Knox experimentiert mit der Schwerkraft. Fix und Foxi müssen ihn irgendwie wieder auf den Boden holen.

Fix & Foxi
RiC
