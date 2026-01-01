Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fix & Foxi

Fahrscheinfeuerwehr / Verklemmte Auster / Maus im Haus

RiCStaffel 2Folge 11
Folge 11: Fahrscheinfeuerwehr / Verklemmte Auster / Maus im Haus

23 Min.

Onkel Fax ist mit dem Kofferpacken mal wieder spät dran. Letzlich nimmt er alles mögliche mit und vergisst das Wichtigste - seinen Fahrschein. Als Lupo beim Tauchen eine riesige Perle entdeckt, will er sie für sich alleine haben. Doch da hat er die Rechnung von Fix und Foxi gemacht. Onkel Fax ist sauer. Irgendwo ist eine Maus im Haus und bedient sich an seinen Vorräten.

RiC
