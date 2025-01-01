Wer ist hier der Boss? / Im Müll gelandet / Fix und fertigJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 13: Wer ist hier der Boss? / Im Müll gelandet / Fix und fertig
23 Min.
Das fragen sich Onkel Fax, Lupo, Fix, Foxi und Lupinchen auf einer Segeltour. Beim Aufräumen findet Onkel Fax in seiner Garage ein, wie er meint, wertloses Gemälde. Doch da täuscht er sich gewaltig. Fix und Foxi wollen unbedingt schlafen, um am nächsten Tag fit für den großen Jahrmarkt zu sein. Aber diese Nacht wird alles andere als ruhig und friedlich.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment