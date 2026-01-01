Spuk mit Stacheln / Torte entlaufen / Lupo schmeckt'sJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 26: Spuk mit Stacheln / Torte entlaufen / Lupo schmeckt's
23 Min.
Irgend jemand treibt nachts im Garten von Onkel Fax sein Unwesen. Fix und Foxi spüren den Störenfried auf. Alle freuen sich auf Oma Eusebias Schokoladentorte, die plötzlich wie vom Erdboden verschwunden ist. Eigentlich dachte Oma Eusebia, die Überraschungsparty steige für sie. Aber da hat sie sich wohl getäuscht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment