Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 20.01.2025
23 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

In seiner Schmiede in Norwich stellt Alec Steele mit seinen bemerkenswerten Fähigkeiten, die er im Laufe von zehn Jahren erlangt hat, ein schottisches Claymore her, eine Variante des Korbschwertes.

