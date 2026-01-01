Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Forged With Steele

Liebling der Legionäre

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 12.01.2026
Liebling der Legionäre

Liebling der LegionäreJetzt kostenlos streamen

Forged With Steele

Folge 4: Liebling der Legionäre

22 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Der britische Schmied und YouTube-Star Alec Stelle stellt heute in seiner Werkstatt die wichtigste Waffe her, die die Soldaten der Römischen Legionen verfügten: das Gladiatorenschwert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Forged With Steele
Kabel Eins Doku
Forged With Steele

Forged With Steele

Alle 1 Staffeln und Folgen