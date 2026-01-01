Forged With Steele
Folge 4: Liebling der Legionäre
22 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Der britische Schmied und YouTube-Star Alec Stelle stellt heute in seiner Werkstatt die wichtigste Waffe her, die die Soldaten der Römischen Legionen verfügten: das Gladiatorenschwert.
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH