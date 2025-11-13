Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Forsthaus Rampensau Germany

Das große Interview mit Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

JoynStaffel 3Folge 1vom 13.11.2025
Das große Interview mit Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Das große Interview mit Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz KocJetzt kostenlos streamen

Forsthaus Rampensau Germany

Folge 1: Das große Interview mit Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

25 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Gebirgsbrise gegen gesiebte Luft. Unverbauter Alpenblick gegen schwedische Gardinen. Reality-Star Yeliz Koc bereitet sich auf den Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 vor. Aber mit wem? Anstatt bald mit Ex-Freund und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht auf Titeljagd in den österreichischen Alpen zu gehen, muss sich die "Promi Big Brother"-Siegerin von 2023 plötzlich anderweitig umsehen. Denn Jimi Blue wird von ganz offizieller Stelle abgesägt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Forsthaus Rampensau Germany
Joyn
Forsthaus Rampensau Germany

Forsthaus Rampensau Germany

Alle 3 Staffeln und Folgen