Drama im Doppelpack: Walentinas rechnet ab - Melina rastet ausJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 6: Drama im Doppelpack: Walentinas rechnet ab - Melina rastet aus
47 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Nur zwei Couples retten sich - der Rest muss zittern! Das erste große Absägen im "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 steht an. Und Walentina rechnet mit allen ab! Während heimlich Allianzen sprießen, hadert Maurice mit seiner Wahl - hat er sich selbst ein Eigentor geschossen? Oli und Paul nominieren Max und Melina und entfachen Melinas Zorn. Christo und C-Bas ziehen als Oberförster los: Halten sich alle ihre Schäfchen an die Regeln? Zwei Paare battlen sich im Rein-Raus-Spiel: Wer muss gehen?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH