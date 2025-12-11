Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forsthaus Rampensau Germany

Drama im Dauermodus

Staffel 3Folge 10vom 11.12.2025
Folge 10: Drama im Dauermodus

49 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Zu langweilig, zu gestellt, zu dramatisch - für wen hat das letzte Stündlein geschlagen? Das Raus-Rein-Spiel entscheidet darüber, wer das "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 verlassen muss! Melina kritisiert Leons Verhalten - und er bricht in Tränen aus. Aus einem klärenden Gespräch wird Drama pur. Gina stellt Melina - worauf die lieber flüchtet. Als sich auch noch Max einmischt, droht die Stimmung vollends zu kippen. Und schon während des Rein-Raus-Spiels nimmt das nächste Drama seinen Lauf...

