Flittchen-Gate und U-Haft-DramaJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 2: Flittchen-Gate und U-Haft-Drama
48 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Noch ist Platz im Rampensau-Stall! Eigentlich sollte Yeliz Koc mit Jimi Blue Ochsenknecht einziehen - doch alles kommt anders: Stattdessen zieht niemand Geringeres als Dilara Kruse ein. Wie reagieren die anderen Bewohner:innen auf den Überraschungs-Neuzugang? Kaum kehrt Ruhe ein, platzt die nächste Bombe: Eva Benetatou und Walentina Doronina stehen schon in den Startlöchern - das Drama im "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 ist vorprogrammiert!
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH