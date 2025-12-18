Rampensäue im Chaos: Drama ohne EndeJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 11: Rampensäue im Chaos: Drama ohne Ende
44 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Wow, die Rampensäue sorgen heute für ordentlich Drama! Zuerst geraten Maurice und Eva aneinander, weil sich beide verurteilt fühlen – die ersten Funken fliegen. Danach mischt Marc-Robin mit seinen Worten die Stimmung weiter auf. Schließlich eskalieren Walentina und Maurice bei einem Spiel, schreien sich gegenseitig an. Parallel entwickelt sich ein hitziger Streit zwischen Gina, Melina und Max, der die Spannungen im Forsthaus weiter hochkochen lässt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau Germany
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn