Forsthaus Rampensau Germany

Sauna-Mystik und Fame-Vorwürfe

JoynStaffel 3Folge 4vom 20.11.2025
Sauna-Mystik und Fame-Vorwürfe

Folge 4: Sauna-Mystik und Fame-Vorwürfe

51 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Sauna-Guru Bernhard packt die Tarot-Karten aus und wirft einen Blick in Yeliz' Zukunft. Während Oliver und Paul das "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 als kichernde Lachsack-Agenten infiltrieren, droppt Sarah versehentlich eine Genie-Idee. Nach spicy Sex-Talks im Schlafzimmmer eskaliert es auf der feuchtfröhlichen Sauf-Soiree am Abend: Yeliz und Eva fahren die Krallen aus!

