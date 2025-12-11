Comeback der Harmonie - oder nicht?Jetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 9: Comeback der Harmonie - oder nicht?
48 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Nach dem Streit zwischen Eva Benetatou und Walentina Doronina ist das einstige Power-Couple nun solo unterwegs. Walentinas Auszugsdrohung? Heiße Luft. Aber wie geht es weiter? Das klärende Gespräch mit Maurice Dziwak endet erneut im Drama. Beim Spiel "Team-Work-Balance" zeigt sich, wer sich vor dem nächsten Absägen retten kann. Doch zuerst müssen Gina Beckmann und Leon Content eine folgenschwere Entscheidung treffen...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau Germany
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH