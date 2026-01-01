Dunkle Wolken über der Forsthaus-EheJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 16: Dunkle Wolken über der Forsthaus-Ehe
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Ein einziger Wassertropfen entscheidet über Ruhm oder radikales Forsthaus-Aus: Trifft es Marc-Robin und Henna oder doch Max und Melina? Während die einen fest an pure Magie glauben, klammern sich die anderen an ihre Glücks-Wimper, doch in der Mission "Blinde Kuh" kann sich nur ein Promi-Paar vor dem großen Absägen retten. Und weil Drama bekanntlich nie schläft, eskaliert es bei der abendlichen Feierei auch noch im Liebesbiotop: Zwischen Forsthaus-Ehepaar Gina und Henna ziehen dunkle Wolken auf.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn