Forsthaus Rampensau Germany

Dunkle Wolken über der Forsthaus-Ehe

Dunkle Wolken über der Forsthaus-Ehe

Folge 16: Dunkle Wolken über der Forsthaus-Ehe

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Ein einziger Wassertropfen entscheidet über Ruhm oder radikales Forsthaus-Aus: Trifft es Marc-Robin und Henna oder doch Max und Melina? Während die einen fest an pure Magie glauben, klammern sich die anderen an ihre Glücks-Wimper, doch in der Mission "Blinde Kuh" kann sich nur ein Promi-Paar vor dem großen Absägen retten. Und weil Drama bekanntlich nie schläft, eskaliert es bei der abendlichen Feierei auch noch im Liebesbiotop: Zwischen Forsthaus-Ehepaar Gina und Henna ziehen dunkle Wolken auf.

