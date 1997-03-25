Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 13: Gott nimmt, Gott gibt
Anna kommt mit einem Baby, das sie angeblich gerade zur Welt gebracht hat, ins Krankenhaus. Merthin entdeckt schnell, dass sie nicht die Mutter sein kann, sondern dass sie ein Findelkind in der Klinik untersuchen lassen will. Anna klammert sich an das Baby, da sie selbst vor einiger Zeit eine Fehlgeburt erlitten hatte. Um den Säugling behalten zu können, bedarf es einiger Formalitäten, vor allem aber eines Ehemannes. Den hat sie in Franz schon gefunden, aber Franz ist noch verheiratet. Das Amt stellt sich stur, bis Karina Vandré ein bisschen Schicksal spielt. Sie tut dies für Merthin, aber der ist von solchen Einsätzen gar nicht begeistert. Bei der Nichtsesshaften Mika hat Merthin Brustkrebs diagnostiziert und will sie operieren. Doch Mika schleicht sich heimlich aus der Klinik.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick