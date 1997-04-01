Liebe, längst vergessenJetzt kostenlos streamen
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 14: Liebe, längst vergessen
Dr. Merthin erhält von seinem alten Bekannten Dr. Schmidt ein unerwartetes Angebot: Dr. Schmidt will nach Amerika gehen, und Merthin soll seine Praxis übernehmen. Karina Vandré hat sich endgültig von ihrem Mann Pierre getrennt. Jetzt klammert sie sich um so fester an Merthin. Merthin scheint die Diagnose, die er bei Frau Starringer stellen muss, kaum glaubhaft: Sie ist an Syphilis erkrankt. Auch wenn es ihr Ehemann erst nicht zugeben will - sie hat sich bei ihm angesteckt. Frau Starringer jedoch nimmt die Erkrankung als Chance, sich zu emanzipieren und endlich ihr eigenes Leben zu leben. Frau Ruckhaberle, Merthins Wirtin, macht ihn mit ihrer Tante Carolus bekannt, die Merthins Rat sucht. Sie hat einen 83-jährigen Freund - kann denn mit ihm auch die körperliche Liebe noch funktionieren? Während Frau Brunner, die sich so sehnlichst ein Kind wünscht, eine Fehlgeburt erleidet, treibt die junge Mandy ihr Kind ab - auch wenn Tanja Brunner sie beschwört, es nicht zu tun.
