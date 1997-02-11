Glaube, Liebe - Hoffnung?Jetzt kostenlos streamen
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 7: Glaube, Liebe - Hoffnung?
Dr. Dorothee Wilke kümmert sich um die kleine Anna Gloger, die sich eine Pilzvergiftung zugezogen hat. Bei Annas hoch schwangerer Mutter, die sich große Vorwürfe macht, besteht die Gefahr einer Frühgeburt. Merthin wird von Ivanka, einer jungen moslemischen Bosnierin, und ihrem Freund Maximilian um Hilfe gebeten. Die beiden lieben sich und wollen heiraten, befürchten jedoch, dass Maximilians streng katholischer und sehr konservativer Großvater dieser Verbindung niemals zustimmen wird. So bitten sie Merthin, dem Großvater eine vorgetäuschte Schwangerschaft Ivankas zu bestätigen. Merthin ist jedoch nicht dazu bereit. Unterdessen haben nach einem Streit mit ihrem Mann bei Frau Gloger die Wehen eingesetzt. Während sie einen Sohn zur Welt bringt, ist ihr Mann dabei, als Anna aus dem Koma aufwacht. Dorothee hat ganz spontan ein gemeinsames Wochenende auf Mallorca geplant, doch dann kommt leider alles ganz anders.
