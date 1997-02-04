Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 6: Hochzeit
Die Beziehungskrise zwischen Dr. Lässig und Henriette dauert an, auch wenn Lässig deutlich zeigt, dass er weniger an Gina als an Henriette interessiert ist. Auch Heinkes Gefühle bleiben diffus: Je mehr Franz auf sie eingeht, um so unsicherer wird sie. Und als sich während einer Bootspartie herausstellt, dass Franz nicht schwimmen kann und ein eher ängstlicher Typ ist, weiß sie, dass sie wieder einmal an den Falschen geraten ist. Sie nimmt wieder Kontakt mit John auf und entschließt sich, nach Amerika zurückzukehren. Trudi, Oskars Frau, entbindet gesunde Zwillinge. Trudi hat trotzdem Angst, dass ihre frühere Sucht ihren Kindern geschadet haben könnte, und entwickelt eine handfeste Wochenbettdepression. Dorothee Wilke dagegen scheint aus ihrem Tief langsam herauszufinden. Die Hoffnung, in absehbarer Zeit wieder an eine Schwangerschaft denken zu können, hilft ihr sehr dabei. Dorothee und Merthin beschließen, in einer kleinen Dorfkirche in aller Stille zu heiraten. Trauzeugen sollen Lässig und Henriette sein. So still, wie es sich die beiden vorgestellt haben, verläuft der Hochzeitstag aber dann doch nicht.
