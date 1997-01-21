Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 4: Neue Hoffnung
Immer wieder zieht es Dorothee auf den Friedhof zum Grab ihres Kindes. In ihrem Kummer achtet sie nicht darauf, dass auch Markus sehr unter dem Verlust leidet. Der Mann der schwangeren Frau Rehaus erleidet während ihrer Untersuchung einen Zusammenbruch. Merthin lässt ihn, ohne dass Frau Rehaus etwas bemerkt, in ein Behandlungszimmer bringen und erfährt, dass Herr Rehaus seit vier Tagen weiß, dass er an einem inoperablen Hirntumor leidet. Sein einziger Wunsch ist, sein Kind noch sehen zu können. Zunächst aber muss er seine Frau über seine Krankheit informieren. Henriette kehrt von einem Lehrgang zurück und beginnt ihre Arbeit in der Klinik. Dr. Lässig freut sich über Henriettes Rückkehr, die junge Hebamme Gina allerdings ist weniger begeistert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick