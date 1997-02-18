Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 8: Unverträglichkeiten
Dr. Dorothee Wilke ist gestorben. In seinem großen Schmerz ist Merthin auch noch den Vorwürfen ihrer Eltern ausgesetzt, die früher kaum noch Kontakt mit ihrer Tochter pflegten. Er denkt über einen Weggang von dem Ort nach, an dem ihn vieles an Dorothee erinnert. Oma Jöstel räumt ein letztes Mal in Dr. Wilkes Praxis auf und wird dabei durch ein Missverständnis selbst zur Ärztin. Mit viel Einfühlungsvermögen und ihrer Lebenserfahrung behandelt sie den übergewichtigen Mandes. In der Klinik geht es derweil hektisch zu: Eine überängstliche Mutter, die auf einem Containerschiff arbeitet, trifft kurz vor ihrer komplizierten Entbindung im Krankenhaus ein. Dr. Georgi löst nach einem Gespräch mit Frau Hahn ihre Verbindung mit deren Sohn Ulf. Beide haben diesen Schritt lange hinausgezögert und sind jetzt überrascht, wie einfach ihnen die Trennung fällt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick