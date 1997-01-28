Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 5: Die Amerikanerin
Eines Morgens taucht Merthins Tochter Heinke auf. Sie lebt mit ihrer Mutter in Amerika, doch die Sehnsucht nach der Heimat und der Wunsch, Abstand zu ihrem Freund John zu gewinnen, haben sie zu ihrem Vater geführt. In die große Freude Merthins über das Wiedersehen mit Heinke fließt bald ein Wermutstropfen: Heinke reagiert eifersüchtig auf die Harmonie, die zwischen Dorothee und ihrem Vater herrscht. Um Heinke die Zeit zu vertreiben, beauftragt Merthin Franz, der ihm den Garten pflegt, ihr die Gegend zu zeigen. Schon bald werden die Telefongespräche mit John in Amerika weniger. Merthins Patientin Bettina kommt erst kurz vor dem Entbindungstermin zur ersten Untersuchung. Die junge Hebamme Gina setzt allen Ehrgeiz daran, das Baby mit natürlichen Methoden noch vor der Geburt in die richtige Lage zu bringen. Ihren Erfolg will sie mit Dr. Lässig, der Nachtdienst hat, feiern. Ihre Hoffnung, ihn zu mehr zu bewegen, erfüllt sich nicht. Henriette und Merthin betreuen Frau Rehaus, die zu Hause ein gesundes Kind entbindet. Sehr zur Freude ihres Mannes, der die Geburt seines Sohnes noch erleben darf.
