Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 1: Rückkehr
42 Min.Ab 12
Olivia muss ins Krankenhaus gebracht werden, da sie bei der Rückkehr aus der anderen Realität schwer verletzt wurde. Bald stellt sich heraus, dass ein Gestaltenwandler hinter ihr her ist, der sie befragen und anschließend töten soll. Wenig später bekommt die Fringe Division Verstärkung von der FBI-Agentin Amy Jessup, die sich um Olivias Sicherheit kümmert. Indessen reist Broyles nach Washington D.C., um eine Stilllegung der Fringe Division zu verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen