Fringe - Grenzfälle des FBI

Dr. Robert Bischoff

WarnerStaffel 2Folge 14
Folge 14: Dr. Robert Bischoff

42 Min.Ab 12

Auf einer Hochzeit sterben alle Angehörigen der Familie des Bräutigams einen qualvollen Erstickungstod. Walter untersucht die Toten und vermutet, nachdem er das tödliche Gift bestimmt hat, dass es zu weiteren Anschlägen kommen wird. Das Perfide: Die Substanz, die der Täter zusammenmischt, tötet nur bestimmte Menschen. Sie kann auf Personen mit bestimmten gemeinsamen genetischen Merkmalen programmiert werden.

