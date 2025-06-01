Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Traumfänger

WarnerStaffel 2Folge 5
Traumfänger

TraumfängerJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 5: Traumfänger

42 Min.Ab 12

Sam Weiss spürt, dass Olivia von Charlies Tod sehr getroffen ist. Er besorgt ihr ein neues Projekt, um ihrem Leben wieder Halt zu geben. Sie soll von allen Menschen, die etwas Rotes tragen, Visitenkarten sammeln. Wenig später erschüttert eine Reihe mysteriöser Morde Seattle. Es stellt sich heraus, dass die Mörder, die selbst kurz nach den Taten starben, unter Schlafstörungen litten und in Behandlung bei Dr. Nayak waren. Dieser hat ihnen einen Biochip ins Gehirn gesetzt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen