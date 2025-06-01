Der Mann von der anderen SeiteJetzt kostenlos streamen
Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 19: Der Mann von der anderen Seite
42 Min.Ab 12
Walter ringt mit sich, ob er Peter dessen wahre Herkunft verraten soll. Als wieder Gestaltwandler auftauchen, wird das Team erneut zu Ermittlungen geschickt. Walter findet den Embryo eines "Soldaten" aus der anderen Welt - er ist halb Mensch, halb Maschine und kann jede beliebige Gestalt annehmen. Nachdem Walter die kryptischen Informationen des Embryos entschlüsselt hat, wird klar, dass Newton etwas vorhat ...
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen