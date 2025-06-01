Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Brown Betty

WarnerStaffel 2Folge 20
Brown Betty

Brown BettyJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 20: Brown Betty

42 Min.Ab 12

Nach Peters Verschwinden ist Walter am Boden zerstört und raucht Marihuana, um sich abzulenken. Als er auf Olivias Nichte aufpasst, erzählt er Ella eine Geschichte. Darin sucht die von der Liebe enttäuschte Olivia den verschwundenen Peter und begegnet dem Erfinder Walter Bishop, der behauptet, dass Peter sein gläsernes Herz gestohlen hat ... Ella gefällt der traurige Schluss nicht, sie will ein Happy End!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen