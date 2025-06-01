Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Der Colonel

WarnerStaffel 2Folge 3
Der Colonel

Der ColonelJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 3: Der Colonel

42 Min.Ab 12

Ein Mensch explodiert in einer U-Bahn-Station; es finden sich jedoch keine Sprengstoffspuren. Walter stellt fest, dass ein Serum für die Veränderungen im Körper verantwortlich ist, nur was die Explosion auslöst, bleibt unklar. Die Spur führt in den Irak zu einem Geheimprojekt mit dem Namen "Tin Man", an dem noch andere Soldaten beteiligt waren, die also auch potenzielle Bomben wären. Schließlich fällt der Verdacht auf einen untergetauchten Colonel ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen