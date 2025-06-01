Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 6: Der Kosmonaut
42 Min.Ab 12
Ein alter Fall, der Broyles bereits vor vier Jahren beschäftigt hat, wird wieder brisant: Ein Mann taucht auf, der sich zu Staub verwandelt hat, nachdem ein geheimnisvoller Schatten durch ihn hindurchgegangen ist. Walter stellt fest, dass ein Organismus dahinter steckt, der sich von der radioaktiven Strahlung ernährt, die von Menschen ausgeht. Broyles nimmt Kontakt zu dem Mann auf, der schon vor vier Jahren verzweifelt um Hilfe gebeten hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen