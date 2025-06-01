Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 16
Folge 16: Peter

43 Min.Ab 12

Als Kind war Peter todkrank und starb trotz aller Versuche von Walter, ein Heilmittel zu finden. Walter sieht durch ein von ihm konstruiertes Fenster in das Parallel-Universum, in dem sein Doppelgänger ein Heilmittel für seinen ebenfalls todkranken Sohn entwickeln will. Anders als in dieser Welt gelingt das, allerdings bemerkt der andere Walter nichts davon, denn er wird von September abgelenkt ...

