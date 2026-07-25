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FrühlingsgeBlümel

Schönheits-OPs im Check

Joyn ATStaffel 1Folge 15vom 25.07.2026
Schönheits-OPs im Check

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FrühlingsgeBlümel

Folge 15: Schönheits-OPs im Check

21 Min.Folge vom 25.07.2026

Die Schönheitschirurgin Dr. Sabine Apfolterer ist heute zu Gast bei Clivia und Katharina. Sie spricht offen über Faceliftings, Botox & Co und gibt Antworten auf alles, was die beiden wissen wollen. UND wir lüften das Geheimnis des teuersten Faceliftings der Welt von Ikone Chris Jenner!

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