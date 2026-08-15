Caprihosen, Brad Pitt und Mausi LugnerJetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 18: Caprihosen, Brad Pitt und Mausi Lugner
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
In dieser Folge ist wirklich für alle was dabei. Clivia und Katharina testen den neuen Trend Caprihosen, sie plaudern über den Alkoholrückfall von Brad Pitt und dann gibt es da dieses Nacktfoto von Mausi Lugner...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FrühlingsgeBlümel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Talk
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: PULS 4