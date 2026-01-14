Zum Inhalt springenBarrierefrei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Wo ist Rumpelstilzchen?

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Wo ist Rumpelstilzchen?

F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Folge 10: Wo ist Rumpelstilzchen?

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Der arme Müller hat den König belogen, damit dieser seine Tochter heiratet. Die junge Dame muss nun Stroh zu Gold spinnen. Da sie das ohne magische Unterstützung nicht schafft, erhofft sie sich Hilfe von Rumpelstilzchen. Doch der taucht nicht auf! Wo kann er nur sein? Ein spannender Fall für das Ermittlerduo der Märchenpolizei.

