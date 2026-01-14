Wo ist Rumpelstilzchen?Jetzt kostenlos streamen
F.T.P.D - Die Märchenpolizei
Folge 10: Wo ist Rumpelstilzchen?
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Der arme Müller hat den König belogen, damit dieser seine Tochter heiratet. Die junge Dame muss nun Stroh zu Gold spinnen. Da sie das ohne magische Unterstützung nicht schafft, erhofft sie sich Hilfe von Rumpelstilzchen. Doch der taucht nicht auf! Wo kann er nur sein? Ein spannender Fall für das Ermittlerduo der Märchenpolizei.
