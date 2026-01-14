Zum Inhalt springenBarrierefrei
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Das Geheiminis der Bremer Stadtmusikanten

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
F.T.P.D - Die Märchenpolizei

Folge 13: Das Geheiminis der Bremer Stadtmusikanten

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Der Manager der Bremer Stadtmusikanten meldet seine Schützlinge als vermisst. Zeugen berichten über Spannungen zwischen den Bandmitgliedern, es gibt sogar Trennungsgerüchte. Was steckt dahinter? Ein spannender Fall für die Ermittler der Märchenpolizei!

